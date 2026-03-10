Пензенец «заработал» на госпитализации военнослужащих

Криминал

Пензенец «заработал» на госпитализации военнослужащих
Печать
Telegram

Сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность 39-летнего жителя Пензы, который за деньги оформлял госпитализацию военнослужащих, самовольно оставивших воинские части.

У мужчины оказались связи в медицинских кругах. Он пользовался ими, чтобы «зарабатывать»: за значительное вознаграждение пензенец на основе поддельных документов и диагнозов организовывал размещение военных в стационаре.

Мужчина делал это систематически. Общая сумма ущерба составила 11 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
спецоперация армия полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!