Пензенец «заработал» на госпитализации военнослужащих

Сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность 39-летнего жителя Пензы, который за деньги оформлял госпитализацию военнослужащих, самовольно оставивших воинские части.

У мужчины оказались связи в медицинских кругах. Он пользовался ими, чтобы «зарабатывать»: за значительное вознаграждение пензенец на основе поддельных документов и диагнозов организовывал размещение военных в стационаре.

Мужчина делал это систематически. Общая сумма ущерба составила 11 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.