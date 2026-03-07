Пачелмские супруги увлеклись шопингом и совершили преступление

В Пачелмском районе продуктовый магазин не досчитался товаров на сумму 9 000 рублей. Факт хищения установили при просмотре записей с камер видеонаблюдения.

Управляющая магазином обратилась в полицию. Правоохранители начали розыск и вскоре задержали причастную к краже семейную пару: 34-летнюю женщину и 26-летнего мужчину.

Супруги во всем признались. По их словам, они отправились за продуктами, собрали корзину на сумму 9 000 рублей, а уже на кассе самообслуживания обнаружили, что у них нет таких денег.

В этот момент пара решила похитить продукты. Мужчина и женщина переложили товары в пакеты и, убедившись, что за ними никто не наблюдает, покинули магазин без оплаты.

«Часть похищенного супруги употребили, а остальное полицейские изъяли», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Мужу и жене грозит лишение свободы на срок до 5 лет.