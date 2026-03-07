Пачелмские супруги увлеклись шопингом и совершили преступление

Криминал

Пачелмские супруги увлеклись шопингом и совершили преступление
Печать
Telegram

В Пачелмском районе продуктовый магазин не досчитался товаров на сумму 9 000 рублей. Факт хищения установили при просмотре записей с камер видеонаблюдения.

Управляющая магазином обратилась в полицию. Правоохранители начали розыск и вскоре задержали причастную к краже семейную пару: 34-летнюю женщину и 26-летнего мужчину.

Супруги во всем признались. По их словам, они отправились за продуктами, собрали корзину на сумму 9 000 рублей, а уже на кассе самообслуживания обнаружили, что у них нет таких денег.

В этот момент пара решила похитить продукты. Мужчина и женщина переложили товары в пакеты и, убедившись, что за ними никто не наблюдает, покинули магазин без оплаты.

«Часть похищенного супруги употребили, а остальное полицейские изъяли», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Мужу и жене грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кража продукт магазин
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!