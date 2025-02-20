20.02.2025 | 09:49

25-летний пензенец обманывал авторов объявлений в интернете. Он брал технику в аренду, а потом переставал выходить на связь.

Так, добычей молодого человека стали: вибрационная плита, бензогенератор, другие инструменты и бытовая техника на общую сумму более 100 000 рублей.

Имущество горожанин продавал в комиссионные магазины, а деньги тратил на личные нужды.

На пензенца завели уголовные дела.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Юлия Чарная.

Горожанину грозит до 5 лет лишения свободы.