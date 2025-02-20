25-летний пензенец обманывал авторов объявлений в интернете. Он брал технику в аренду, а потом переставал выходить на связь.
Так, добычей молодого человека стали: вибрационная плита, бензогенератор, другие инструменты и бытовая техника на общую сумму более 100 000 рублей.
Имущество горожанин продавал в комиссионные магазины, а деньги тратил на личные нужды.
На пензенца завели уголовные дела.
«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Юлия Чарная.
Горожанину грозит до 5 лет лишения свободы.
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