Двое пензенцев украли и потеряли дорогой кофейный аппарат

14.02.2025 | 14:26

В Пензе двое молодых людей, 16 и 18 лет, украли и спрятали дорогостоящий кофейный аппарат, а потом не смогли его найти.

Технику сообщники вынесли из холла жилого дома в Октябрьском районе. Когда владелец заметил пропажу, то обратился в полицию. Сумма ущерба составила около 230 000 рублей.

Парней вычислили по записям с камер видеонаблюдения. На допросе они признались, что спрятали чужое имущество под лестницей в соседнем подъезде и хотели потом продать, однако на следующий день аппарата там уже не было.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщила следователь отдела ОП № 3 СУ УМВД России по г. Пензе Мария Доронкина.

Сейчас полицейские пытаются найти украденную технику.