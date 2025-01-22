Конкурс по отправке сообщений в чат стал ловушкой для пензячки

22.01.2025 | 08:23

20-летняя жительница Пензы приняла участие в конкурсе, но оказалась жертвой мошенников.

Пензячка зашла на телеграм-канал с розыгрышем крупной суммы. Участникам нужно было отправить в чат как можно больше сообщений.

Девушка вступила в игру, и вскоре ей пришло радостное известие: она заняла третье место, ей полагается 200 тысяч. Правда, ставилось условие: для получения приза нужно перечислить 7% от суммы.

Обрадованная «победительница конкурса» согласилась, однако процентами дело не ограничилось.

«Следуя инструкциям неизвестных, она под различными предлогами перевела на указанные реквизиты 33 тысячи рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Наконец девушка поняла, что никакого выигрыша не увидит, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, правоохранители ищут злоумышленников.