Пензенец поверил, что его машина попала на аукцион, и потерял деньги

10.12.2024 | 08:47

59-летний житель Пензы потерял более 700 000 рублей, поверив мошенникам. Злоумышленники рассказали, что автомобиль мужчины собираются продать на аукционе.

Сначала пензенец получил в мессенджере сообщение от якобы бывшего работодателя. Тот уведомил, что в организации произошла утечка данных, сейчас этот вопрос с мужчиной обсудит сотрудник ФСБ.

Вскоре горожанину позвонил незнакомец, представившийся правоохранителем, и подтвердил утечку данных. Теперь пензенцу нужно ждать звонка от специалиста.

Вскоре поступил вызов от женщины, которая назвалась финансистом. Она пояснила, что автомобиль собеседника разместили на аукционе. Чтобы защитить имущество от злоумышленников, пензенцу нужно самому продать машину и сменить документы.

Мужчина так и сделал. Кроме того, он взял в долг у знакомого. Все деньги горожанин перевел на счет мошенников. Только спустя несколько дней он догадался, что попался на удочку аферистов, и обратился в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело. Мошенникам грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.