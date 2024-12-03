Пензячку чуть не забили до смерти в подъезде дома на улице Баумана

03.12.2024 | 10:57

33-летнего пензенца осудили за покушение на убийство 26-летней сожительницы. Он жестоко избил ее в подъезде во время ссоры.

Это случилось вечером 7 марта в доме на улице Баумана. Пьяный мужчина поругался с девушкой на бытовой почве и выгнал ее из квартиры на лестничную клетку. Но просто так оставить горожанку за дверью пензенец не смог, а начал избивать по голове и телу руками и ногами, а также куском доски.

Жертва агрессора получила травмы, которые впоследствии расценили как тяжкий вред здоровью.

«Умысел, направленный на совершение убийства, не был доведен до конца, поскольку преступные действия были пресечены сотрудниками полиции, а пострадавшей своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Во время судебного разбирательства мужчина находился под стражей. Теперь ему предстоит провести 6 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.