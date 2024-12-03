Сетевое издание|18+|Вторник|3 дек 2024|12:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензячку чуть не забили до смерти в подъезде дома на улице Баумана

Печать
Telegram

33-летнего пензенца осудили за покушение на убийство 26-летней сожительницы. Он жестоко избил ее в подъезде во время ссоры.

Это случилось вечером 7 марта в доме на улице Баумана. Пьяный мужчина поругался с девушкой на бытовой почве и выгнал ее из квартиры на лестничную клетку. Но просто так оставить горожанку за дверью пензенец не смог, а начал избивать по голове и телу руками и ногами, а также куском доски.

Жертва агрессора получила травмы, которые впоследствии расценили как тяжкий вред здоровью.

«Умысел, направленный на совершение убийства, не был доведен до конца, поскольку преступные действия были пресечены сотрудниками полиции, а пострадавшей своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Во время судебного разбирательства мужчина находился под стражей. Теперь ему предстоит провести 6 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте