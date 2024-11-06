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Криминал

Пьяный житель Пензенского района ударил собаку ножом за лай

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В Пензенском районе возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.

В полицию обратилась жительница одного из сел. Она рассказала, что незнакомец несколько раз ударил ножом ее собаку. Сельчанка немедленно повезла питомца в ветеринарную клинику, где ему оказали помощь и спасли от гибели.

После этого женщина обратилась к правоохранителям, которые установили злоумышленника. Он признался, что в пьяном виде шел мимо дома женщины и его вывел из себя громкий лай. Он достал нож и несколько раз ударил животное в шею.

Теперь сельчанин, поднявший руку на домашнего любимца, стал фигурантом уголовного дела.

«Санкция статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет», - разъяснили в УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото pxhere.com
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