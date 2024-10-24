Пензенец отдал 7 млн, чтобы не стать пособником террористов

24.10.2024 | 10:14

67-летний житель Пензы отдал мошенникам около 7,5 млн рублей. Аферисты напугали его ответственностью за финансирование террористических организаций.

Сначала пензенцу на телефон пришло СМС-сообщение от имени начальника. В нем было предупреждение о том, что с мужчиной по важному вопросу должен связаться сотрудник силового ведомства.

Через некоторое время горожанину позвонил незнакомец, который представился правоохранителем. Он рассказал, что злоумышленники пытаются оформить на пензенца кредит и хотят перечислить деньги на поддержку террористов.

Чтобы помешать преступникам, «правоохранитель» предложил горожанину перевести средства на «безопасный счет».

«Мужчина выполнил требование звонившего и перечислил неизвестному более 6 млн рублей из личных накоплений», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

Кроме того, по указанию «правоохранителя» пензенец продал автомобиль и перевел полученные деньги на тот же счет. Позже мужчина выяснил, что начальник не посылал ему никаких СМС.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сейчас личности злоумышленников устанавливают. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.