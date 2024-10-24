Сетевое издание|18+|Четверг|24 окт 2024|11:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

Пензенец отдал 7 млн, чтобы не стать пособником террористов

Печать
Telegram

67-летний житель Пензы отдал мошенникам около 7,5 млн рублей. Аферисты напугали его ответственностью за финансирование террористических организаций.

Сначала пензенцу на телефон пришло СМС-сообщение от имени начальника. В нем было предупреждение о том, что с мужчиной по важному вопросу должен связаться сотрудник силового ведомства.

Через некоторое время горожанину позвонил незнакомец, который представился правоохранителем. Он рассказал, что злоумышленники пытаются оформить на пензенца кредит и хотят перечислить деньги на поддержку террористов.

Чтобы помешать преступникам, «правоохранитель» предложил горожанину перевести средства на «безопасный счет».

Пензенец отдал 7 млн, чтобы не стать пособником террористов

«Мужчина выполнил требование звонившего и перечислил неизвестному более 6 млн рублей из личных накоплений», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

Пензенец отдал 7 млн, чтобы не стать пособником террористов

Кроме того, по указанию «правоохранителя» пензенец продал автомобиль и перевел полученные деньги на тот же счет. Позже мужчина выяснил, что начальник не посылал ему никаких СМС.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сейчас личности злоумышленников устанавливают. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного УМВД РФ
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте