Григорий Кабельский не добился отмены или смягчения приговора

11.09.2024 | 13:30

В среду, 11 сентября, Пензенский областной суд рассмотрел 3 жалобы на приговор, вынесенный Ленинский районным судом бывшему министру физкультуры и спорта Григорию Кабельскому. В декабре 2023 года его признали виновным во взятках в крупном размере.

Кабельского задержали 15 октября 2021 года. Он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Расследование уголовного дела длилось почти год, о его завершении стало известно 11 октября 2022-го, а в ноябре того же года началось рассмотрение уголовного дела в суде. Все это время бывший чиновник находился под стражей.

Было доказано, что в период с апреля 2020-го по октябрь 2021-го руководитель регионального министерства получал взятки от 2 предпринимателей за общее покровительство.

«Его незаконные действия заключались в оказании помощи в поиске и предоставлении дополнительных спортивных помещений для проведения турниров, в том числе на долгосрочной основе и в ночное время, решении вопросов по установке оборудования для обеспечения трансляций, обеспечении спортивным инвентарем, включении проводимых турниров в единый календарный план спортивных мероприятий с целью придания им характера официальных спортивных мероприятий, организации вакцинации спортсменов, участвующих в турнирах», - перечислили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Общая сумма взяток превысила 1 млн 200 тыс. рублей.

Григория Кабельского приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 5 млн 500 тыс. рублей. Кроме того, его на 6 лет лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Во время следствия был наложен арест на автомобиль экс-чиновника, жилые помещения, земельный участок, ценные бумаги и денежные средства - общей стоимостью более 14 млн рублей.

«Выражая несогласие с приговором, защитник просил его отменить, постановить оправдательный приговор, а в случае, если доводы защиты об отмене приговора не будут приняты судом апелляционной инстанции, - изменить приговор и назначить более мягкое наказание.

В результате рассмотрения жалоб судебная коллегия вынесла определение об отказе в их удовлетворении. Приговор оставлен без изменения», - добавили в пресс-службе.