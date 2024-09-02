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Криминал

Жительнице Каменского района грозит срок за обман банка

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24-летняя жительница Каменского района может лишиться свободы за то, что обманула банк. Она соврала о месте работы, когда брала кредит.

Женщина оформила заем в интернете, указав, что трудится в крупной торговой фирме, а ее зарплата - 43 000 рублей. Однако на самом деле она нигде не работала и не имела стажа.

В итоге заемщица получила от банка 35 000 рублей, потратила их на личные нужды и возвращать деньги не планировала.

Жительнице Каменского района грозит срок за обман банка

Вспомнить о долге женщину заставили полицейские, было возбуждено уголовное дело.

Жительнице Каменского района грозит срок за обман банка

«Подозреваемая дала признательные показания и раскаялась в содеянном. В настоящее время причиненный ущерб подозреваемая возместила в полном объеме. Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщила дознаватель отделения дознания ОМВД России по Каменскому району Мария Хридина.

Сейчас гражданка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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