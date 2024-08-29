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Криминал

В Пензенском районе бизнесмена обязали вернуть имущество на 48 млн

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В Пензенской области индивидуального предпринимателя обязали передать государству имущество общей стоимостью 48 млн рублей.

Несколько лет назад бизнесмен оказал главе администрации Пензенского района Сергею Козину услуги имущественного характера, за что получил разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию здания ритуального зала.

Затем он зарегистрировал на себя возведенный объект площадью более 370 кв. м, что позволило ему выкупить участок под ним по льготной цене.

Когда преступные схемы были вскрыты, прокуратура потребовала обратить имущественный комплекс в доход государства. Суд удовлетворил иск.

«Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства», - подчеркнули в областной прокуратуре.

Бывшего чиновника ранее приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Суд установил, что Козин получил в качестве взятки товары спортивного назначения на общую сумму 262 738 рублей и ритуального назначения (обустройство захоронения родственников) на сумму 176 346 рублей. Кроме того, он принял 200 000 рублей за перераспределение границ земельного участка.

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