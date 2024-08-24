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Криминал

Молодой петербуржец украл в пензенском магазине игрушки

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В одном из пензенских сетевых магазинов пропали товары. Но не продукты, одежда или косметика, как чаще бывает, а детские игрушки - на сумму почти 35 тысяч рублей.

Сообщение о краже поступило в полицию. Правоохранители оперативно установили личность вора. Им оказался 21-летний житель Санкт-Петербурга.

Он рассказал, что воспользовался невнимательностью сотрудников торговой точки и сумел вынести игрушки минуя кассу. Добычу продал незнакомцу на рынке, а деньги потратил.

Пензенские полицейские выяснили, что парень уже привлекался к уголовной ответственности. За новое преступление ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ранее в Пензе два друга, 17 и 18 лет, нашли 2 банковские карты и потратили чужие деньги. В числе покупок, которые они совершили, были игрушки - машинка, танк и пистолет.

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Источник — фото pxhere.com
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