Пензячка попыталась вынести на себе одежду из магазина

25.06.2024 | 10:56

22-летняя жительница Пензы попыталась украсть одежду из торгового центра на улице Плеханова и была задержана росгвардейцами.

Девушка решила вынести из магазина футболку и штаны. Она отнесла вещи в примерочную, избавилась там от защитных магнитов, надела новую одежду на себя и попыталась покинуть торговый зал, не оплатив товар.

Однако работники магазина заметили происходящее и нажали кнопку тревожной сигнализации.

На место прибыли росгвардейцы. Они задержали девушку, а затем передали полиции для дальнейшего разбирательства.

«Сумма ущерба составила 4 415 рублей», - уточнили в пресс-службе областного управления Росгвардии.