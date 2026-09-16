Ивановского дроппера обязали вернуть зареченке 673 000 рублей

79-летняя жительница Заречного стала еще одной жертвой криминальной схемы «безопасный счет». Доверившись аферистам, она отдала им 673 000 рублей.

Мошенники связались с пенсионеркой по телефону в июне 2024 года и уговорили ее перевести сбережения по предоставленным реквизитам.

Как выяснило следствие, деньги поступили на счет 28-летнего жителя Ивановской области. Молодой человек предоставил свою банковскую карту для проведения незаконных операций.

«Прокуратура обратилась в Палехский районный суд Ивановской области с исковым заявлением о взыскании с владельца банковского счета суммы неосновательного обогащения», - сообщили в областной прокуратуре.

Требования удовлетворены в полном объеме, исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.