Ивановского дроппера обязали вернуть зареченке 673 000 рублей

Криминал

Ивановского дроппера обязали вернуть зареченке 673 000 рублей
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79-летняя жительница Заречного стала еще одной жертвой криминальной схемы «безопасный счет». Доверившись аферистам, она отдала им 673 000 рублей.

Мошенники связались с пенсионеркой по телефону в июне 2024 года и уговорили ее перевести сбережения по предоставленным реквизитам.

Как выяснило следствие, деньги поступили на счет 28-летнего жителя Ивановской области. Молодой человек предоставил свою банковскую карту для проведения незаконных операций.

«Прокуратура обратилась в Палехский районный суд Ивановской области с исковым заявлением о взыскании с владельца банковского счета суммы неосновательного обогащения», - сообщили в областной прокуратуре.

Требования удовлетворены в полном объеме, исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.

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