Осудили пензенца, раздавившего мужчину ковшом трактора

Криминал

Осудили пензенца, раздавившего мужчину ковшом трактора
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В Пензе осудили 23-летнего мужчину, его признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия случилась 19 июня на улице Каракозова. Молодой мужчина и его 46-летний коллега ремонтировали оборудование. Когда работы были завершены, младший из специалистов сел за руль трактора, хотя не имел водительских прав. Он погрузил металлический швеллер на ковш и, перепутав педали, наехал на старшего сотрудника.

Мужчина оказался прижат ковшом к стене здания и получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Осудили пензенца, раздавившего мужчину ковшом трактора

Молодой пензенец не стал отрицать своей вины.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, сообщили в региональном СУ СКР.

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