В Пензе большая очередь в магазине сыграла на руку преступникам

05.08.2024 | 09:57

Двое жителей Заречного обокрали магазин в Пензе более чем на 25 000 рублей. Еда и выпивка на такую сумму понадобились для продолжения застолья, когда у них все кончилось.

Злоумышленники зашли в торговый зал с пакетом, сложили в него продукты и алкоголь и покинули торговую точку, минуя кассу, где в тот момент была большая очередь.

Директор магазина обратился в полицию, и на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители установили приметы воров, которых чуть позже задержали. Подозреваемые 1983 и 1984 года рождения признались в краже и вернули похищенное.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.