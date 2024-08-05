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Криминал

В Пензе большая очередь в магазине сыграла на руку преступникам

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Двое жителей Заречного обокрали магазин в Пензе более чем на 25 000 рублей. Еда и выпивка на такую сумму понадобились для продолжения застолья, когда у них все кончилось.

Злоумышленники зашли в торговый зал с пакетом, сложили в него продукты и алкоголь и покинули торговую точку, минуя кассу, где в тот момент была большая очередь.

В Пензе большая очередь в магазине сыграла на руку преступникам

Директор магазина обратился в полицию, и на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители установили приметы воров, которых чуть позже задержали. Подозреваемые 1983 и 1984 года рождения признались в краже и вернули похищенное.

В Пензе большая очередь в магазине сыграла на руку преступникам

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото и видео областного УМВД РФ
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