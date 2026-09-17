Жителя Спасска осудили за рыбалку на подъемник во время нереста

29-летнего жителя Спасска осудили за незаконную рыбалку. Он вышел на промысел во время нереста.
Мужчина отправился на реку Сухой Липляй 17 апреля этого года. Между тем строгие ограничения здесь действуют с 15-го числа (до 15 июня).
В частности, из всех снастей разрешена только 1 поплавочная или донная удочка не более чем с 2 крючками. Горожанин же ловил рыбу с берега подъемником - мелкоячеистой сетью на дугах.
С его помощью он добыл 141 плотву, 2 окуней и 1 карася. Общий ущерб, нанесенный биологическим ресурсам, составил 72 000 рублей.
Мужчина признал вину.
«Суд учел обстоятельства, смягчающие наказание, к которым отнес наличие 3 малолетних детей, признание вины и раскаяние в содеянном, и с учетом его личности назначил наказание в виде обязательных работ сроком 220 часов», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.
Кроме того, с горожанина взыскали 72 000 рублей в порядке возмещения нанесенного ущерба.