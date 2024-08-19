Двух юных пензенцев наказали за покупку игрушечного танка

19.08.2024 | 11:51

17-летний пензенец поддался влиянию 18-летнего друга и оказался на скамье подсудимых за кражу денег.

31 августа 2023 года приятели гуляли и нашли у детского сада две банковские карты. Несовершеннолетний юноша проявил сознательность и предложил сдать их в полицию или разместить объявление в Сети, чтобы найти владельца. Старший товарищ настаивал на том, чтобы пойти в магазин и потратить деньги, и в итоге уговорил друга.

Приятели купили чипсы, шоколад, попкорн, шаурму, игрушечную машинку, танк, пистолет, флешки, аудиоколонку, аксессуары для телефона и компьютера. Всего было потрачено 7 883 рубля.

Затем юноши избавились от карт, выбросив их в канализационные люки, и разошлись по домам. В тот же день к обоим нагрянула полиция.

Владелец карт понял, что потерял их, занимаясь монтажными работами у детсада, когда ему на телефон стали приходить уведомления о тратах со счетов. Мужчина обратился в полицию.

«Свою вину в совершении преступления подсудимые признали полностью. Инициатор кражи знал о несовершеннолетии своего друга, но не задумывался о том, что вовлекает его в совершение преступления», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

При назначении наказания учли, что оба юноши из благополучных семей и ранее не привлекались к ответственности за тяжкие преступления. Кроме того, подростки возместили нанесенный ущерб.

«В результате суд признал молодых людей виновными в совершении кражи группой лиц по предварительному сговору (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), а одного из них еще и в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 4 ст. 150 УК РФ). Им назначена условная мера наказания», - сообщили в суде.