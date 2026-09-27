Мокшанец попал под статью из-за поддельных прав

Криминал

Мокшанец попал под статью из-за поддельных прав
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43-летний житель Мокшанского района через брата купил водительские права и попался. Фальшивка вскрылась после того, как машину остановили сотрудники ГАИ.

Мужчина предъявил документ с фото, не совпадающим с внешностью владельца. Инспекторы усомнились в подлинности удостоверения и отправили его на экспертизу. Там факт подделки подтвердился.

Мокшанец признал вину рассказал, что давно мечтать водить автомобиль. В конце 2022 года от брата он узнал, что можно приобрести права за 200 000 рублей, не проходя обучение.

Вариант показался выгодным. Подозреваемый перечислил родственнику деньги и через полгода забрал готовое удостоверение.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года, уточнили в областном УМВД.

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