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Криминал

В Пензе сотрудника дорожной организации обвинили в подкупе

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В Пензе сотрудника дорожно-строительного учреждения обвиняют в коммерческом подкупе.

По данным следствия, в марте 2024 года начальник отдела материально-технического снабжения получил 1 миллион рублей от представителя одной из фирм.

Деньги вручались за заключение договоров поставок в рамках госконтракта на строительство объекта дорожной инфраструктуры.

«Довести до конца свой преступный умысел злоумышленник не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ. Денежные средства изъяты в ходе осмотра места происшествия», - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.

 

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений коррупционного характера и закрепляется доказательственная база, пояснили в СУ СК РФ по Пензенской области.

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