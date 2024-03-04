В Бековском районе избили женщину, задержавшуюся в кафе 31 декабря

04.03.2024 | 14:16

В Бековском районе будут судить 31-летнего жителя поселка Сахзавод, который избил жену, поздно вернувшуюся из кафе 31 декабря.

Конфликт между супругами случился ночью в их доме на улице Зеленой. Пьяный мужчина, возмущенный долгим отсутствием хозяйки, решил выместить злобу, когда женщина все-таки пришла.

«Он ударил супругу кулаком в область лица, затащил за волосы в комнату и ударил ее ногой в область грудной клетки. Его действиями 34-летней потерпевшей были причинены телесные повреждения, в том числе перелом ребра со смещением отломков и правосторонний пневмоторакс, квалифицированные экспертизой как тяжкий вред здоровью», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Когда муж успокоился, женщина ушла спать в другую комнату. Утром, почувствовав себя хуже, она вызвала скорую помощь. Медики проинформировали о случившемся полицию.

Злоумышленник во всем признался и объяснил, что разозлился, потому что жена пришла из кафе пьяная. Возбужденное в отношении него уголовное дело направлено в суд.

Бековчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.