В Бековском районе избили женщину, задержавшуюся в кафе 31 декабря

В Бековском районе будут судить 31-летнего жителя поселка Сахзавод, который избил жену, поздно вернувшуюся из кафе 31 декабря.
Конфликт между супругами случился ночью в их доме на улице Зеленой. Пьяный мужчина, возмущенный долгим отсутствием хозяйки, решил выместить злобу, когда женщина все-таки пришла.
«Он ударил супругу кулаком в область лица, затащил за волосы в комнату и ударил ее ногой в область грудной клетки. Его действиями 34-летней потерпевшей были причинены телесные повреждения, в том числе перелом ребра со смещением отломков и правосторонний пневмоторакс, квалифицированные экспертизой как тяжкий вред здоровью», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Когда муж успокоился, женщина ушла спать в другую комнату. Утром, почувствовав себя хуже, она вызвала скорую помощь. Медики проинформировали о случившемся полицию.
Злоумышленник во всем признался и объяснил, что разозлился, потому что жена пришла из кафе пьяная. Возбужденное в отношении него уголовное дело направлено в суд.
Бековчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.
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