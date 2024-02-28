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Криминал

Зареченец обманул маркетплейс на 900 тысяч при доставке грузов

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30-летний житель Заречного предстанет перед судом по делу о мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, в январе 2023 года мужчина по доверенности начал заниматься перевозкой товаров крупного интернет-магазина.

«Он разработал преступный план, согласно которому подчиненные ему водители при осуществлении доставок грузов заказчика по маршруту основного путевого листа и обнаружении ими коробок с не отсканированными на пункте выдачи заказов штрихкодами должны были сообщать ему об указанном факте», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Потом, используя чужие аккаунты, мужчина создавал в приложении фиктивные путевые листы с указанием сообщенных ему штрихкодов.

«Таким способом зареченец получал оплату за уже доставленную коробку с неотсканированным штрихкодом без ее последующего возвращения на склад в соответствии с установленными правилами, вводя заказчика грузоперевозок в заблуждение относительно ее доставки отдельным рейсом», - пояснила Светлана Артамонова.

За небольшой промежуток времени, с января по апрель 2023 года, злоумышленник нанес интернет-магазину ущерб более чем на 900 000 рублей.

Мужчина не стал отрицать факт создания фиктивных путевых листов, но заявил, что так компенсировал начисляемые интернет-магазином штрафы, с которыми был не согласен.

Несмотря на частичное признание вины, он полностью возместил ущерб. Уголовное дело направлено в суд. Зареченцу грозит до 6 лет лишения свободы.

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