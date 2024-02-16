В Пензенской области водитель не смог дать взятку инспектору ДПС

16.02.2024 | 19:39

В Пензенской области осудили тамбовчанина, который попытался дать взятку инспектору ДПС, но так и не признал вину.

В январе мужчина ехал на автомобиле по трассе Тамбов - Пенза, когда его остановил сотрудник ГИБДД. Поводом стал выезд водителя на полосу встречного движения. За это предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Чтобы избежать административной ответственности, мужчина попытался вручить инспектору 2 000 рублей, но тот отказался и сообщил куда следует о попытке дать взятку.

В отношении тамбовчанина завели уже уголовное дело. На суде он заявил, что денег никому не предлагал, однако его вина была полностью доказана.

В итоге мужчину приговорили к штрафу в размере 30 000 рублей.