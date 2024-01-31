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Криминал

Пензенец не удержался и продал бытовую технику из съемной квартиры

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34-летний житель Пензенского района, отбывший срок за кражи, вновь отправится в места лишения свободы - за похищение бытовой техники из съемной квартиры.

Как установили следствие и суд, в феврале 2023 года мужчина освободился, с марта состоял на учете как лицо, за которым требуется административный надзор. Однако скрывался от полиции, постоянно меняя адреса.

В мае он со своей знакомой арендовал жилье в областном центре, для этого использовались документы женщины. В квартире были телевизор, стиральная машина, холодильник. Все это гражданин похитил и сдал в комиссионный магазин. Общий ущерб, причиненный собственнице, - 44 125 рублей.

Свою вину мужчина признал.

«В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел наличие у него малолетнего ребенка, состояние здоровья, признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений. К отягчающим обстоятельствам отнесен рецидив преступлений», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Пензенца приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он также должен возместить хозяйке квартиры причиненный ущерб.

Мужчина с решением суда не согласился и подал жалобу, однако ее оставили без удовлетворения, а приговор - без изменения.

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