В Пензе сотрудника строительной организации подкупили за 3 млн

В Пензе 35-летнего мужчину, сотрудника строительной организации, обвиняют в получении крупной суммы от предпринимателя.

Как установило следствие, пензенец, выполнявший управленческие функции, взял у бизнесмена 3 млн рублей. Взамен подкупленный должен был обеспечить условия для победы предпринимателя в аукционе и заключения договора подряда на общую сумму более 26 млн рублей.

«Обвиняемый частично признал вину в совершении преступления», - сообщили в областной прокуратуре.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направили на рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы.

Ранее в Земетчине вынесли приговор бывшему руководителю Нижнеломовского многопрофильного техникума. Мужчина злоупотребил должностными полномочиями, отремонтировав комнату в пензенском общежитии на улице Бекешской, где жил его сын, за счет областного бюджета.