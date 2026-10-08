17-летний пензенец оборудовал 2 тайника с наркотиком

17-летнего пензенца подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Против юноши возбуждены уголовные дела по 3 эпизодам.

В конце сентября этого года горожанин через мессенджер приобрел запрещенное вещество, планируя в дальнейшем его сбыть.

«Товар» он забрал из закладки в Пензенском районе и оборудовал 2 новых тайника в Первомайском районе областного центра.

Сотрудники полиции задержали несостоявшегося наркодилера. 1 гриппер-пакет с наркотиком нашли в его личных вещах, остальные свертки забрали из сделанных им закладок.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - сообщили в региональном СУ СКР.