Городищенский бизнесмен похитил 31 млн рублей и избежал реального срока

Криминал

Городищенский бизнесмен похитил 31 млн рублей и избежал реального срока
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52-летнего предпринимателя из Городищенского района осудили за мошенничество в особо крупном размере.

Как установило следствие, в мае 2023 года мужчина сказал своей знакомой, тоже занимающейся бизнесом, что готов взять у нее в долг деньги на короткий срок, а потом погасить заем, уплатив сверху 10% за пользование средствами.

На самом деле городищенец не собирался возвращать взятую сумму полностью. Женщина же доверилась ему и с мая по ноябрь 2023 года передала более 45 млн рублей. Из них злоумышленник похитил 31,5 млн рублей.

«В ходе следствия причиненный имущественный ущерб предприниматель возместил в полном объеме», - рассказали в СУ СКР по Пензенской области.

Городищенцу назначили наказание в виде 4 с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 с половиной года.

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