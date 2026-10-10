Никольский предприниматель обманул государство ради выплаты

40-летнего жителя Никольского района обвиняют в мошенничестве при получении социальной выплаты.

Следователи установили, что в январе 2024 года мужчина, занимающийся ремонтом мебели, захотел заключить соцконтракт. Он представил в управление соцзащиты необходимые документы и при этом существенно занизил свои доходы с сентября по ноябрь 2023-го.

Махинация позволила никольчанину получить выплату на развитие бизнеса - 350 000 рублей.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы направили в суд для рассмотрения.

«Наложен арест на автомобиль фигуранта стоимостью более 500 тысяч рублей», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.