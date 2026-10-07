Хотевшего подслушать чужие разговоры мокшанца ждет суд

Любопытство довело 61-летнего жителя Мокшанского района до криминала. Его обвиняют в незаконном приобретении спецсредства для негласного получения информации.

В конце декабря 2025 года мужчина работал в обществе с ограниченной ответственностью. Он купил в интернете электронное устройство для тайного прослушивания разговоров подчиненных.

Прибор мокшанец хранил в гараже. Впоследствии спецсредство изъяли сотрудники регионального УФСБ.

Вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал, уточнили в областном СУ СКР. Расследование дела завершено, материалы направлены в суд.

Ранее в использовании запрещенной техники уличили 49-летнего жителя Пензенской области. Он попытался воспользоваться устройством для сдачи теоретической части экзамена на вождение, а чтобы избежать ответственности, предложил сотруднику УФСБ 100 000 рублей.