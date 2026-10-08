77-летний житель деревни Ивановка хранил дома взрывчатое вещество

Криминал

77-летний житель деревни Ивановка хранил дома взрывчатое вещество
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77-летнего жителя деревни Ивановка в Шемышейском районе осудили за хранение банки с пригодным к горению взрывчатым веществом массой 247,3 грамма.

Пенсионер держал ее дома, после того как не позднее 2015 года нашел на территории деревни.

Речь идет о самодельно изготовленном метательном взрывчатом веществе, состоящем из промышленно изготовленных взрывчатых веществ метательного типа - бездымных порохов, дымного пороха и угля, уточнили в Шемышейском районном суде.

В августе 2026 года полицейские провели обыск в доме сельчанина и нашли банку.

Суд приговорил пожилого мужчину к 2 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Кроме того, ему предстоит оплатить штраф - 10 000 рублей.

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