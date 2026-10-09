Осудили колышлейца, укравшего песок на 3 млн рублей

Криминал

Осудили колышлейца, укравшего песок на 3 млн рублей
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41-летнему жителю поселка Колышлей вынесли приговор за кражу строительного песка на 3 млн рублей.

С июля по август 2024 года мужчина организовал добычу полезного ископаемого на земельном участке недалеко от села Трескино в Колышлейском районе, не имея необходимого разрешения от минлесхоза.

На работу он нанял бригаду, не предупредив людей о нелегальном промысле, и арендовал спецтехнику: экскаватор Hitachi без госномера, грузовики FAW и КамАЗ.

Всего колышлеец похитил более 11 000 куб. м песка.

Мужчина признал свою вину и добровольно возместил причиненный государству ущерб.

Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Пока приговор не вступил в законную силу, сообщили в Колышлейском районном суде.

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