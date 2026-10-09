Пензячка-убийца не добилась смягчения приговора

33-летняя пензячка не смогла добиться смягчения приговора за убийство бывшего сожителя-сверстника.

Преступление было совершено 27 апреля в квартире дома на улице Клары Цеткин (Шуист). Пьяные мужчина и женщина поругались на бытовой почве. Он оскорбил ее и дважды ударил по лицу. Разозленная горожанка сходила на кухню за ножом и вонзила его обидчику в грудь.

На суде обвиняемая заявила, что сожитель сам наткнулся на нож, который она взяла в руки для самообороны. По словам пензячки, она зажимала рану, пыталась ее зашить, а потом все же вызвала скорую помощь, однако мужчина скончался до ее приезда.

С учетом всех обстоятельств и наличия у горожанки малолетнего ребенка суд назначил ей наказание в виде 7 лет колонии общего режима. Кроме того, женщину обязали выплатить матери и сестре убитого 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Поданные на приговор апелляционные жалобы осужденной и ее защитника коллегия по уголовным делам оставила без удовлетворения», - сообщили в Пензенском областном суде.