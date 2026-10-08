Юноша придумал интим-салон и обманул гостя Пензы

В Пензе юношу 2008 года рождения подозревают в мошенничестве. Он выманил деньги у гостя областного центра, разместив фиктивное объявление об оказании интимных услуг.

Приехавший в Пензу 42-летний житель Кемеровской области рассказал в полиции, что предложение о досуге нашел в интернете. По указанному номеру ответила девушка, которая попросила перечислить предоплату для встречи - 4 000 рублей. Мужчина поверил и перевел деньги.

Чуть позже девушка перезвонила и заявила, что теперь нужно оплатить страховку в размере 16 200 рублей. На этот раз гость Пензы отказался и сбросил вызов.

На следующий день с мужчиной связался неизвестный, представившийся сотрудником интим-салона. Он потребовал возместить финансовые потери заведения, так как звонок гостя Пензы якобы заблокировал онлайн-кассу. Злоумышленник угрожал расправиться не только с несостоявшимся клиентом, но и с его близкими.

Испугавшись, мужчина перевел 16 200 рублей.

Полицейские нашли подозреваемого, им оказался юный житель Пензы. Молодой человек во всем признался.

Он захотел заработать и разместил анкету на сайте знакомств с предложением интимных услуг. Фото для профиля пензенец скачал в интернете.

По фактам мошенничества и вымогательства возбуждены уголовные дела, юноше грозит до 4 лет лишения свободы, рассказали в региональном УМВД РФ.