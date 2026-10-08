Зареченка попалась на регулярных кражах товаров с маркетплейса

Криминал

Зареченка попалась на регулярных кражах товаров с маркетплейса
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В Заречном 32-летней женщине грозит суд за кражи. Горожанка незаконно обзавелась украшениями, одеждой, настольными играми, мелочами для дома и другими вещами.

В полицию обратился 44-летний предприниматель. Он обнаружил, что из пункта выдачи систематически пропадали товары, общая стоимость достигла 126 000 рублей.

Подозрение пало на сотрудницу, менеджера пункта. Та не стала отрицать свою вину и призналась, что оформляла заказы на вымышленных лиц, проводила фиктивный возврат, а вещи забирала себе.

Часть похищенного зареченка продала, остальное полицейские изъяли при обыске у нее дома.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

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