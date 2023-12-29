Колышлейская пенсионерка едва не погибла из-за грязи в доме

29.12.2023 | 08:27

60-летняя жительница Колышлейского района вынуждена была обратиться в полицию, чтобы спасти свою жизнь. Она рассказала, что ей угрожал убийством муж.

Стражи порядка выяснили, что произошло. 61-летний мужчина, ранее судимый, признался, что действительно поднял руку на вторую половинку. По его словам, они вместе распивали спиртное. Во время застолья возникла словесная перепалка, а затем разгорелся жесткий конфликт.

«Мужчина начал упрекать жену в том, что она не следит за чистотой в доме, стал угрожать убийством и начал ее душить», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На агрессора возбудили уголовное дело. За угрозу убийством ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Это не первый случай, когда пренебрежение домашним хозяйством приводит к конфликтам, завершающимся преступлением.

Так, житель Мокшанского района пригрозил убить жену отверткой за нерадивость. В Колышлейском районе мужчина, не дождавшись обещанного ужина, едва не задушил свою вторую половинку.

А в Шемышейке муж решил воспитать нерадивую хозяйку радикальным способом: избил ее, пристегнул на собачью цепь во дворе и оставил на улице.