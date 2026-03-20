Пензячка осталась без квартиры и 18 млн после общения с незнакомцами

В Пензе 71-летняя пенсионерка потеряла 18 млн рублей после общения с мошенниками. Женщина обратилась в полицию.

Она рассказала, что ей позвонил незнакомец и сообщил о полагающейся выплате. Для получения денег нужно было продиктовать номер СНИЛС, что горожанка и сделала.

Через некоторое время ей позвонил другой человек и испугал известием, что персональные данные пензячки оказались у мошенников и теперь они могут от имени женщины перечислить деньги на поддержку экстремистских организаций. Незнакомец убедил пенсионерку перевести средства на «безопасный счет» и дал четкие указания.

Следуя им, пензячка на протяжении 3 недель посещала банки и под различными предлогами снимала сбережения со счетов. Пенсионерка продала квартиру, получив 2 млн рублей, а также оформила кредиты на сумму 8 млн рублей.

Полученные средства она передавала курьеру или переводила через банкомат.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

«Стражи правопорядка принимают меры, направленные на установление всех лиц, причастных к данному преступлению», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.