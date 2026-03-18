Кузнечанин поверил аферисту, притворившемуся девушкой

35-летний житель Кузнецка захотел провести время с девушкой и потерял свыше 100 000 рублей.
Мужчина нашел в интернете объявление об оказании интимных услуг и позвонил по указанному номеру. Ответившая ему девушка предупредила, что для личной встречи нужна предоплата. О переводе денег следует договориться с «администратором».
Вскоре кузнечанину позвонил мужчина и объяснил, что нужно перечислить 10 000 рублей на дополнительные расходы при оказании интимных услуг. После незнакомец потребовал перевести еще 20 000 рублей - за аренду помещения для встречи.
«Потерпевший следовал всем указаниям собеседника и переводил денежные средства на указанный счет, не понимая, что общается с мошенником. Таким образом он перевел денежные средства в сумме более 160 000 рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.
По словам пострадавшего кузнечанина, злоумышленник заявлял, что деньги до него не доходят, и пообещал: перечисленную лишнюю сумму вернет вызванная девушка.
Однако встречи так и не произошло, а «администратор» перестал выходить на связь.
Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний уроженец Оренбургской области. Молодой мужчина признал свою вину.
Он рассказал, что на сайте знакомств создал страницу от имени девушки. Когда кузнечанин позвонил ему, злоумышленник изменил голос на женский и согласился на встречу.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Подозреваемый в полном объеме возместил причиненный кузнечанину ущерб, добавили в полиции.