Кузнечанин поверил аферисту, притворившемуся девушкой

35-летний житель Кузнецка захотел провести время с девушкой и потерял свыше 100 000 рублей.

Мужчина нашел в интернете объявление об оказании интимных услуг и позвонил по указанному номеру. Ответившая ему девушка предупредила, что для личной встречи нужна предоплата. О переводе денег следует договориться с «администратором».

Вскоре кузнечанину позвонил мужчина и объяснил, что нужно перечислить 10 000 рублей на дополнительные расходы при оказании интимных услуг. После незнакомец потребовал перевести еще 20 000 рублей - за аренду помещения для встречи.

«Потерпевший следовал всем указаниям собеседника и переводил денежные средства на указанный счет, не понимая, что общается с мошенником. Таким образом он перевел денежные средства в сумме более 160 000 рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

По словам пострадавшего кузнечанина, злоумышленник заявлял, что деньги до него не доходят, и пообещал: перечисленную лишнюю сумму вернет вызванная девушка.

Однако встречи так и не произошло, а «администратор» перестал выходить на связь.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний уроженец Оренбургской области. Молодой мужчина признал свою вину.

Он рассказал, что на сайте знакомств создал страницу от имени девушки. Когда кузнечанин позвонил ему, злоумышленник изменил голос на женский и согласился на встречу.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Подозреваемый в полном объеме возместил причиненный кузнечанину ущерб, добавили в полиции.