Самарчанка сняла в Пензе квартиру, чтобы работать на мошенников

В Пензе будут судить 33-летнюю жительницу Самары, которая, участвуя в организованной преступной группе, обеспечивала функционирование сим-боксов (абонентских терминалов пропуска трафика) для дистанционного хищения денег.

По версии следствия, женщина приехала в Пензу и получила от соучастников роутер, ноутбук, 3 симбокса и комплектующие к ним, 5 мобильных телефонов и 394 сим-карты.

Она установила оборудование в арендованной квартире и следила, чтобы все работало. За это самарчанке заплатили 27 000 рублей.

«В результате функционирования сим-боксов от мошеннических действий пострадали 2 жителя Москвы и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Им причинен ущерб на общую сумму свыше 150 000 рублей», - сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Когда схема раскрылась, в отношении женщины возбудили уголовное дело, оно уже направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд. Материалы на соучастников выделены в отдельное производство.