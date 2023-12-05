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Криминал

Жительница Колышлейского района едва не погибла, не приготовив ужин

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49-летняя жительница Колышлейского района едва не лишилась жизни из-за того, что вовремя не приготовила еду.

Женщина пообещала своему 44-летнему сожителю, что накормит его вкусным ужином. Когда он в предвкушении гастрономического праздника вернулся с работы домой, выяснилось, что хозяйка слово не сдержала и на стол поставить нечего.

Разбитые надежды привели мужчину в такую ярость, что он бросился к второй половинке и начал ее душить, угрожая лишить жизни. Жертве удалось вырваться, она выбежала из дома и отправилась в полицию.

«Подозреваемый дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Теперь мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее 41-летний житель Шемышейки решил воспитать радикальным способом сожительницу, которая, по его мнению, не занималась воспитанием дочери, нерадиво вела хозяйство и злоупотребляла спиртным. Он затеял ссору, избил гражданскую жену, а затем силой вытащил во двор и, грозя смертью, стал душить собачьей цепью, закрепленной на вкопанном в землю столбе. Потом пристегнул женщину на ту же цепь и оставил на улице - как он впоследствии пояснил, исключительно в профилактических целях.

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