Пензенца осудили за призыв к насилию над мигрантами
Октябрьский районный суд признал 37-летнего жителя областного центра виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности.

Мужчина опубликовал в интернете материалы, в которых содержались призывы к насильственным действиям в отношении мигрантов из Средней Азии и с Кавказа. Его целью было побудить других пользователей к агрессии по национальному признаку.

Пензенца приговорили к одному году лишения свободы условно с ограничением свободы на два года. На тот же срок ему запретили заниматься деятельностью, связанной с публикацией обращений и других материалов для широкой аудитории в интернете, сообщили в областном управлении ФСБ.

Ранее в Пензе осудили за публичные призывы к экстремизму 29-летнего мужчину. Он оставил соответствующий комментарий под постом в канале мессенджера с 1 984 подписчиками. С точкой зрения пензенца ознакомились не менее 3 человек.

Горожанина приговорили к 1 году лишения свободы, а затем заменили ему наказание на принудительные работы.

