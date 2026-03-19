Пензенца обвинили в госизмене после передачи информации в Telegram

35-летнего жителя Пензенской области обвинили в государственной измене и экстремизме. Он был не согласен с проводимой в Украине специальной военной операцией.

Установлено, что в 2022 году мужчина через мессенджер передал представителю спецслужб Украины достоверную информацию о военнослужащем - участнике СВО.

«Кроме того, в январе 2023 года он же разместил в одном из сообществ в социальной сети текстовое сообщение, призывающее к совершению насильственных действий в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации», - рассказали в областной прокуратуре.

Преступную деятельность пензенца пресекли сотрудники регионального УФСБ.

«В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в региональном УФСБ.

Ранее стало известно о 40-летнем жителе области, который через мессенджер Telegram передал представителю спецслужбы Украины сведения о предприятии в Пензе. Мужчину также обвинили в госизмене.

госизмена фсб дело
 
 
 
 
 

