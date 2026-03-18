Сердобчанку отправили в колонию за убийство сожителя

Криминал

42-летнюю сердобчанку признали виновной в убийстве 37-летнего сожителя. Преступление было совершено в ночь на 2 ноября прошлого года.

Мужчина и женщина вместе выпивали и поссорились, выясняя отношения. Разозленная горожанка схватила нож и ударила им сожителя в грудь.

Опомнившись и осознав, что натворила, она вызвала скорую, но прибывшие на место медики констатировали смерть потерпевшего.

Сердобчанке предъявили обвинение в убийстве, на время следствия ее заключили под стражу.

Женщина признала вину. Суд назначил ей наказание в виде 7 лет колонии общего режима.

«Кроме того, она обязана выплатить родителям погибшего 1 млн рублей», - уточнили в областной прокуратуре.

убийство нож алкоголь
 
 
 
 
 

