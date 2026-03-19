Молодого пензенца подозревают в ограблении ювелирного магазина

В Пензе в полицию обратилась 34-летняя сотрудница ювелирного магазина, на глазах которой похитили золотую цепочку стоимостью 100 000 рублей.

По ее словам, преступление совершил посетитель, затем он скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские установили личность подозреваемого в течение двух часов. Грабителем оказался 21-летний ранее судимый житель областного центра.

Молодой человек не стал отрицать вину. Он рассказал, что хотел сделать подарок своей девушке, выбрал цепочку и попросил продавщицу показать ее. Та отдала пензенцу украшение для примерки, а после помогла застегнуть на шее. Сразу же после этого злоумышленник выбежал из магазина.

Однако пензенец не донес подарок до своей возлюбленной. Он сдал цепочку в комиссионный магазин и получил 17 000 рублей. Эту сумму молодой человек потратил на себя.

По факту грабежа возбудили уголовное дело.

«На время предварительного расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.