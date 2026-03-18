25-летний бессоновец сымитировал женский голос ради денег

В Бессоновском районе осудили 25-летнего местного жителя, который обманул юношу, стремившегося получить услуги сексуального характера.
В июне прошлого года бессоновец купил мобильный телефон, сим-карту и опубликовал в интернете объявление о предоставлении платных интим-услуг в Астрахани, прикрепив фотографию девушки.
На предложение откликнулся 19-летний астраханец. Бессоновец, сымитировав женский голос, попросил перевести 3 000 рублей на абонентский номер в качестве предоплаты.
Затем он потребовал от «клиента» 16 700 рублей для обеспечения безопасности, а впоследствии под различными предлогами выманил еще 65 000.
«Когда потерпевшему было предложено перевести 95 000 рублей, последний отказался, заподозрив обман», - сообщили в областной прокуратуре.
Когда личность злоумышленника установили, в отношении него возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Мужчина признал вину и возместил нанесенный ущерб.
Суд назначил ему наказание в виде 320 часов обязательных работ.