25-летний бессоновец сымитировал женский голос ради денег

В Бессоновском районе осудили 25-летнего местного жителя, который обманул юношу, стремившегося получить услуги сексуального характера.

В июне прошлого года бессоновец купил мобильный телефон, сим-карту и опубликовал в интернете объявление о предоставлении платных интим-услуг в Астрахани, прикрепив фотографию девушки.

На предложение откликнулся 19-летний астраханец. Бессоновец, сымитировав женский голос, попросил перевести 3 000 рублей на абонентский номер в качестве предоплаты.

Затем он потребовал от «клиента» 16 700 рублей для обеспечения безопасности, а впоследствии под различными предлогами выманил еще 65 000.

«Когда потерпевшему было предложено перевести 95 000 рублей, последний отказался, заподозрив обман», - сообщили в областной прокуратуре.

Когда личность злоумышленника установили, в отношении него возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Мужчина признал вину и возместил нанесенный ущерб.

Суд назначил ему наказание в виде 320 часов обязательных работ.