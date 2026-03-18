В Сердобске сотрудники операторов связи нарушили закон ради премий

В Сердобске 21-летнего и 32-летнего сотрудников салонов сотовой связи обвинили в незаконном использовании и передаче компьютерной информации.

Они разработали и реализовали преступную схему, чтобы выполнить план продаж сим-карт и получить премиальные выплаты, рассказали в СУ СКР по Пензенской области.

В августе 2025 года продавец-консультант салона сотовой связи использовал персональные данные 3 граждан и самовольно зарегистрировал абонентские номера. Затем злоумышленник передал их директору офиса продаж салона другого оператора, который перенес эти номера в число обслуживаемых его компанией.

Нарушение закона обнаружили сотрудники регионального УФСБ. Возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - сообщили в региональном УФСБ.

