Директора и учредителя охранной фирмы наказали за мошенничество

Генеральный директор и учредитель частной охранной фирмы заплатят крупные штрафы за махинации с договором на оказание услуг.

В марте 2024 года они заключили с руководством учебного заведения контракт, достоверно зная, что выполнить все условия в должном объеме не смогут.

Для правдоподобия аферисты предоставили список из 20 якобы своих сотрудников. На самом деле на постах фактически могли присутствовать лишь несколько человек, обладающих статусом частных охранников.

После перечисления оплаты злоумышленники присвоили более 4,3 млн рублей. Когда обман раскрылся, по факту мошенничества в крупном размере были возбуждены уголовные дела.

Оба фигуранта признали вину. С учетом смягчающих обстоятельств им назначили наказание в виде штрафа на 500 000 и 490 000 рублей, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.