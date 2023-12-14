Пренебрежение домашними делами едва не стоило сельчанке жизни

14.12.2023 | 08:30

48-летняя жительница Мокшанского района едва не погибла от руки своего нетрезвого сожителя. Он посчитал, что женщина уделяет домашним делам слишком мало времени, и стал высказывать претензии.

Разгорелась ссора. Сельчанин схватил отвертку и заявил хозяйке, что убьет ее за нерадивость. Перепуганная женщина выбежала из дома и обратилась в полицию.

Правоохранители прибыли по адресу, и 40-летний мужчина дал признательные показания. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Это не первый случай, когда невыполненные домашние дела приводят к жестоким конфликтам, в которые приходится вмешиваться правоохранителям. Так, в Колышлейском районе мужчина, не дождавшись обещанного ужина, едва не задушил свою вторую половинку.

А житель Шемышейки решил воспитать нерадивую хозяйку радикальным способом: избил ее, пристегнул на собачью цепь во дворе и оставил на улице.