Пренебрежение домашними делами едва не стоило сельчанке жизни

48-летняя жительница Мокшанского района едва не погибла от руки своего нетрезвого сожителя. Он посчитал, что женщина уделяет домашним делам слишком мало времени, и стал высказывать претензии.
Разгорелась ссора. Сельчанин схватил отвертку и заявил хозяйке, что убьет ее за нерадивость. Перепуганная женщина выбежала из дома и обратилась в полицию.
Правоохранители прибыли по адресу, и 40-летний мужчина дал признательные показания. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
Это не первый случай, когда невыполненные домашние дела приводят к жестоким конфликтам, в которые приходится вмешиваться правоохранителям. Так, в Колышлейском районе мужчина, не дождавшись обещанного ужина, едва не задушил свою вторую половинку.
А житель Шемышейки решил воспитать нерадивую хозяйку радикальным способом: избил ее, пристегнул на собачью цепь во дворе и оставил на улице.
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