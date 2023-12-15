Под Сердобском сын инсценировал кражу, чтобы не огорчать мать

15.12.2023 | 10:49

В Сердобске осудили 39-летнего жителя села Долгоруково, который обкрадывал мать, пока та была на заработках в Москве.

14 апреля этого года мужчина продал холодильник, телевизор, отопительный котел, стиральную машину и обставил все как кражу: повредил замки на входной двери и обратился в полицию.

Оперативники приехали, осмотрели место «происшествия» и начали проверку, в результате которой нашли новых владельцев техники, купивших ее по объявлениям в соцсетях или по знакомству.

Сельчанину пришлось во всем признаться. Мужчина объяснил, что с января у него были проблемы с деньгами, потому что он находился под подпиской о невыезде в рамках уголовного дела о приобретении и хранении наркотиков. Чтобы свести концы с концами, сын постепенно продавал вещи матери.

Мужчина думал, что из-за запрещенных веществ его лишат свободы и оправдываться перед матерью не придется, но суд назначил условное наказание и сын вернулся домой. Именно в тот вечер ему и пришла в голову мысль инсценировать кражу техники.

На этот раз его приговорили к реальному сроку - 3 годам и 3 месяцам колонии общего режима, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.