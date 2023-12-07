Сельчанин задолжал дочерям 1,7 млн рублей и пошел под суд

07.12.2023 | 07:41

34-летний житель Лопатинского района предстал перед судом за неуплату алиментов.

В 2005 году у мужчины родилась первая дочь, в 2007-м - вторая. После развода он должен был ежемесячно выплачивать алименты на их содержание в размере 1/3 части своего заработка или иного дохода.

Однако трудоспособный здоровый мужчина не желал работать - он даже не встал на учет в центр занятости. Никаких денег его дочери не получали.

По состоянию на июнь 2023 года его задолженность по алиментам составила почти 1,7 млн рублей.

В итоге суд назначил лопатинцу наказание - 4 месяца исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

«После того как приговор вступит в силу, мужчина должен встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции и получить предписание о явке для трудоустройства для отбывания наказания. При уклонении исправительные работы могут быть заменены на лишение свободы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.